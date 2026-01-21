Irak Dışişleri Bakanı: DAİŞ'lilerin hapishanelerden kaçışları ciddi tehdit oluşturuyor

3 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'deki DAİŞ hapishanelerinin kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, tutuklu DAİŞ’lilerin kaçmasının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Fuad Hüseyin, bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris ile bir araya geldi. Görüşmede, Irak Hükümeti ile ABD arasındaki ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin korunmasına vurgu yapıldı.

Vatandaşların taleplerini karşılayabilecek etkin bir hükümetin kurulması gerektiği konusunda mutabık kalınan görüşmede, siyasi istikrarın güçlendirilmesi, reform ve kalkınma süreçlerinin desteklenmesi de görüşmenin diğer gündem maddelerini oluşturdu.

Bölgedeki son gelişmelerin ve özellikle Suriye’deki durumun ele alındığı görüşmede, Bakan Hüseyin, yıllardır Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol edilen hapishanelerdeki DAİŞ’li tutukluların kaçmasının önlenmesi ve güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Fuad Hüseyin, Josh Harris’e Suriye yanlısı silahlı grupların hapishanelere saldırarak bazı DAİŞ’li tutukluların kaçmasına neden olmasının "kötü bir işaret" olduğunu ve bunun bölgesel güvenlik açısından ciddi bir tehdit yarattığını iletti.