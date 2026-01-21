Başkan Barzani: Papa'dan Rojava'daki Kürtlerine destek talep ettik

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'dan Rojava Kürtlerine destek talep ettiğini söyledi.

Başkan Barzani, İtalya ziyareti kapsamında 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mesud Barzani, "Görüşme çok iyi geçti. İtalyan Dışişleri Bakanı ile her şeyi görüştük." dedi.

Papa ile görüşmesi ve Suriye ile Rojava'daki mevcut savaş ve olaylara ilişkin görüşü hakkında Başkan Barzani, "Papa'dan manevi gücüyle bize destek olmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

Mesud Barzani, DAİŞ'in yeniden ortya çıkma tehdidi ve bazı DAİŞ'lilerin çeşitli hapishanelerden kaçmasıyla ilgili olarak, "Elbette bu, İtalya da dahil olmak üzere hepimiz için bir tehdit. Hepimiz bu tehdidi hissediyoruz ve birbirimizle koordinasyon ve iş birliği yapmamız gerekiyor. Bu (tehdit) ile başa çıkmak için bir plan olmalı." dedi.

Başkan Barzani, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile yaptığı telefon görüşmesinde, mevcut çatışmaların Kürtler ve Araplar arasında bir savaşa dönüşmemesi ve Kürtleri tehdit etmemesi yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda, tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.