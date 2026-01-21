Avusturya, Kürdistan Bölgesi ile ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin gelişimini teyit etti

53 dakika önce

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Kürdistan Bölgesi Hükümetini göç ve güvenlik konularında etkili ve güvenilir bir ortak olarak nitelendirdi.

Christian Stocker, Davos'ta Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmesinin ardından sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulundu.

Avusturya Şansölyesi Stocker, etkili bir göç politikasının başarısı için güvenilir ortaklıkların şart olduğunu vurguladı. Stocker, özellikle göçmenlerin geri gönderilmesi ve kabulü konularında, Kürdistan Bölgesi ile olan koordinasyonlarının bu tür başarılı ortaklıkların güçlü ve canlı bir örneği olduğunu belirtti.

Avusturya'nın Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile olan iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Stocker, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile olan yapıcı iş birliğine işaret ederek, Başbakan Mesrur Barzani'ye teşekkür etti.

Avusturya Şansölyesi ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile ekonomik ve güvenlik ilişkilerinin gelişimini teyit etti.