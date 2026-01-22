CENTCOM ve Suriye lideri görüştü: SDG için ateşkes uyarısı

Suriye'deki tutuklu 7 bin DAİŞ'li Irak'a naklediliyor,

3 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Komutan Brad Cooper ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı çatışmaların durdurulmasının talep edildiğini açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre 21 Ocak Çarşamba günü, CENTCOM Komutanı Cooper, Suriye Devlet Başkanı Şaraa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede CENTCOM Komutanı, Suriye Devlet Başkanı'na, Suriye Hükümet güçlerinin SDG ile ilan edilen ateşkese uymasının önemli olduğunu açık bir dille ifade etti.

Yaklaşık 7 bin tutuklu DAİŞ militanının Suriye'den Irak'a nakledilmesi için Suriye Devlet Başkanı'na bir plan sunana Cooper’e göre süreç koordinasyon içinde, düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülecek.

Cooper, Suriye güçlerini ve diğer tüm güçleri, bu mahkumların nakil sürecini bozacak herhangi bir müdahalede bulunmamaları veya eylem yapmamaları konusunda uyardı.

Görüşmenin sonunda her iki taraf, DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasının önlenmesinin ABD'nin, bölgenin ve dünyanın güvenliği için bir gereklilik olduğu gerçeğinden hareketle, örgütün kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Bu gelişme, militanların kaçışını önlemek amacıyla ve Bağdat ile koordinasyon halinde, CENTCOM'un dün (21 Ocak) Suriye'den Irak'a 7 bin DAİŞ militanını nakletmek üzere büyük bir planı uygulamaya koyduğu ve ilk adım olarak Haseke'den 150 militanı naklettiği bir sırada yaşandı.