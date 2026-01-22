Başkan Barzani, Irak'ın İtalya Büyükelçiliğini ziyaret etti

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, İtalya'daki Irak Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Başkan Barzani, İtalya ziyareti kapsamında 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) Roma'da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosito ile görüştükten sonra ardından Irak'ın İtalya Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İtalyan Savunma Bakanı, Mesud Barzani'nin özgürlük mücadelesindeki rolünü övdü. Kürdistan Bölgesi'ni birlikte yaşama ve istikrar örneği olarak nitelendiren İtalyan Bakan, ülkesinin Kürt halkının yakın bir dostu kalmaya ve Kürtleri desteklemeye devam edeceğini yineledi.

Suriye'deki son gelişmeler ve Rojava'daki durum ele alındığı görüşmede, Başkan Barzani, Suriye'deki Kürt halkının korunması gerektiğinin altını çizdi.

İtalya Savunma Bakanı ise Suriye'deki Kürtlerin durumuyla ilgili olarak, Kürt halkına zarar verilmemesi, korunması ve özgürce yaşaması gerektiğini vurguladı.