Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin Abu Dabi’de bir araya geleceği bildirildi

3 saat önce

Kremlin, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin güvenlik konularını görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de toplanacağını duyurdu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD heyeti arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı ve üçlü zirvenin startını verdi.

Uşakov, Putin’in; ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’in de aralarında bulunduğu ABD heyetiyle 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmenin "yapıcı, samimi ve güvenilir" bir atmosferde geçtiğini ifade eden Uşakov, ABD tarafının, Davos’ta Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmelere dair izlenimlerini aktardığını kaydetti.

Abu Dabi’de bugün yapılacak "Güvenlik Konuları Üçlü Çalışma Grubu" toplantısında Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcileri masaya oturacak. Rus heyetine Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık edecek. Ayrıca Rus ve Amerikan ekonomik heyetlerinin de ayrı bir görüşme yapacağı bildirildi.

Krizin çözümüne dair Rusya’nın tutumunu yineleyen Uşakov, "Alaska’da uzlaşılan formüle göre toprak sorunu çözülmeden, uzun vadeli çözüm imkansız" dedi.

Putin’in diplomatik çözümden yana olduğunu belirten Uşakov, buna rağmen anlaşma sağlanana kadar Rus ordusunun sahadaki hedeflerine ulaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede Trump’ın "Gazze Barış Kurulu" inisiyatifinin de ele alındığı belirtildi. Rusya, ABD’de dondurulan varlıklarından 1 milyar doları bu kurula aktarmaya hazır olduğunu iletti.

Uşakov, dondurulan varlıkların geri kalanının ise Rusya-Ukrayna barışı sağlandıktan sonra, zarar gören bölgelerin yeniden inşası için kullanılabileceğini ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin de masaya yatırıldığı görüşmede, Ukrayna krizi çözüldükten sonra hayata geçirilebilecek işbirliği planlarının şimdiden konuşulmaya başlandığına dikkat çekildi.