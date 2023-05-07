HAK-PAR’dan TRT’de Kürtçe seçim konuşması: Türkiye’nin en büyük sorunu Kürt sorunudur

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Siyasi partilerin TRT1'de propaganda konuşmaları başladı. Bu kapsamda Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Başkan Yardımcısı Arif Sevinç, bir konuşma yaptı.

Konuşamasının başında Maraş merkezli depremlerin yarattığı yıkıma değinen Arif Sevinç, depremlerde göç etmek zorunda kalanların evlerine dönmeleri için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin yeni bir seçim sürecine girdiğini belirten Sevinç, vatandaşların ekonomik olarak bir çöküş yaşadığını belirterek, “Bu sorunun temeline bakmak gerek. Çare nedir? HAK PAR olarak her zaman diyoruz. Türkiye’nin en önemli sorunu Kürt sorunudur. Ekonomik sorunun temelinde de Kürt sorunu yatıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi kuranlar başta Kürtlerin haklarını tanıyacaklarını söyledi” diyen Sevinç, “Ancak daha sonra Kürt milletinin varlığını inkar ettiler. Kürt dili ve kültürünü yasakladılar. Kürtleri zorla eriterek Türkleştirmek istediler. Kürtlerin buna karşı çıkması çok doğal bir şey. Haklarını istediler. Devlet haklarını tanıyacağına üzerlerine yürüdü. Savaş ve çatışmalar çıktı ve bugüne kadar geldi” şeklinde konuştu.

Kürtlerin bu süreçte oldukça büyük acılar çektiğini belirten Sevinç, Dersim, Zilan ve Diyarbakır’da kitlesel kıyımlarla karşılaştığını vurguladı.

Türkiye’nin de bu sorundan dolayı demokratikleşemediğini ifade eden Sevinç, Kürtlerin demokratik ve meşru haklarını talep etmekten vazgeçmediğini dile getirdi.

Demokratik yollarla mücadelesini sürdüren Kürt hareketinin önüne PKK’nin çıkarıldığını dile getiren Sevinç, daha sonra şoven ve militarist güçlerin, PKK ve terörle mücadele bahanesiyle Kürt hareketine yöneldiğini söyledi.