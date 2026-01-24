Kürt Kızılayı: Kobani büyük bir insani felaketle karşı karşıya

3 saat önce

Kürt Kızılayı, Kobani'nin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Kürt Kızılayı, insani yardım kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletler'e (BM), özellikle de BM Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih'e, Kobani'deki insani duruma acil yardım çağrısı yaptı.

Kızılayın açıklamasında, "Kobani ve çevresindeki köyler, birkaç gündür Suriye Arap Ordusunun acımasız askeri harekatı ve boğucu kuşatmasıyla karşı karşıya." denildi.

Kürt Kızılayı, ateşkese rağmen kuşatmanın devam ettiğini ve grupların şehre temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını engellediğini belirtti.

Sivillere su, yakıt ve gıdanın kesilmesinin, çok sayıda ailenin yerinden olmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca şehirde internet ve iletişim hatlarının kesilmesinin de durumu daha da karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

Mevcut insani durumun çok trajik olduğuna dikkat çeken Kürt Kızılayı, Kobani ve sakinlerine yönelik acil müdahale ve insani ve ahlaki sorumluluk çağrısında bulundu.