Kobani'de 4 çocuk donarak hayatını kaybetti

2 saat önce

Kobani kentinde dört çocuk aşırı soğuktan hayatını kaybetti.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan'ın bugün (24 Ocak 2026 Cumartesi günü) aktardığı bilgiye göre Kobani'de dört çocuk aşırı soğuktan donarak hayatını kaybetti.

Kobani'deki insani durum son derece kötü ve kuşatma nedeniyle Kürdistan Bölgesi'nden gönderilen insani yardım kente ulaşamadı.

Kurdistan24 muhabiri, Kobani'de elektrik ve su kesintisinin yaşandığını, yerlerinden edilen vatandaşların camilere ve okullara sığındığını ve çok kötü bir insani durumda olduklarını aktardı.

Öte yandan Kürt Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Kobani ve çevresindeki köyler, birkaç gündür Suriye Arap Ordusunun acımasız askeri harekatı ve boğucu kuşatmasıyla karşı karşıya." denildi.

Kürt Kızılayı, ateşkese rağmen kuşatmanın devam ettiğini ve grupların şehre temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını engellediğini belirtti.

Sivillere su, yakıt ve gıdanın kesilmesinin, çok sayıda ailenin yerinden olmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca şehirde internet ve iletişim hatlarının kesilmesinin de durumu daha da karmaşık hale getirdiği kaydedildi.

Mevcut insani durumun çok trajik olduğuna dikkat çeken Kürt Kızılayı, Kobani ve sakinlerine yönelik acil müdahale ve insani ve ahlaki sorumluluk çağrısında bulundu.