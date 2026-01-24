Fuad Hüseyin ve Kaja Kallas, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri görüştü

2 saat önce

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) Fuad Hüseyin'i telefonla aradı.

Irak'ın DAİŞ tutukluları dosyasının güvenlik ve mali yükünü tek başına taşımaması gerektiğini vurgulayan Hüseyin ve Kallas, görüşmede, Irak Cumhuriyeti ile AB arasındaki ilişkileri ve karşılıklı ilgi alanlarında ortak iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

İki taraf, Suriye'deki gelişmeler, özellikle varılan anlayış ve anlaşmalar ile bazı bölgelerde meydana gelen çatışmaların nedenleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.