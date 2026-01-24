İlham Ahmed: Savaşın sona ermesi için çalışıyoruz

1 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlham Ahmed, ateşkesin sağlanması ve askeri operasyonların sona ermesinin, 18 Ocak'ta açıklanan anlaşmanın uygulanmasının temel taşı ve en önemli adımı olduğunu söyledi.

İlham Ahmed, sosyal medya platformu X hesabından yapığı açıklamada, bölgede son günlerde birçok köy ve kasabadan kitlesel göç dalgası yaşandığını ve herkesin artık evlerine güvenli bir şekilde dönmeyi beklediğini ifade etti.Ateşkesin sağlanması ve askeri operasyonların sona ermesinin, 18 Ocak'ta açıklanan anlaşmanın uygulanmasının temel taşı ve en önemli adımı olduğuna işaret eden Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlham Ahmed, yaşanan gerginliklerin halka ve eğitim sürecine büyük zarar verdiğini açıkladı.Ayrıca, durumu yatıştırmak için yapılan ulusal ve uluslararası çabaları takdir eden Ahmed, "Durumun zorluğuna rağmen, bu savaşı sona erdirmek için çalışmaya ve girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz." dedi.