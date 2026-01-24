Babekir Zebari: Irak'a iade edilen DAİŞ teröristlerinin idam edilesi gerekiyor

55 dakika önce

Eski Irak Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari, Suriye'den Irak'a iade edilen DAİŞ teröristlerinin yargılanıp idam cezasına çarptırılmaları gerektiğini söyledi.

Zebari, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Kurdistan24'e verdiği demeçte, Irak'taki durumun 2014'e kıyasla dramatik bir şekilde değiştiğini ve insanların DAİŞ ile ilgili acı deneyimlerinden dolayı tekrar DAİŞ'i kabul etmelerinin imkansız olduğunu vurguladı.

Irak'ın mahkumları koruma kapasitesi hakkında sorulan bir soruya Zebari, Irak Hükümetinin tam kapasiteye sahip olduğunu, büyük hapishanelerin mevcut olduğunu söyledi.

Suriye'den Irak'a iade edilen DAİŞ'lilerin elleri insanların kanıyla kırmızı olduğunu belirten Zebari, bunların yargılanıp idam cezasına çarptırılmaları gerektiğini vurguladı.

Zeberi, "ABD, Avrupa, Avustralya ve Orta Doğu'daki destek gösterileri, Kürtlerin tutumunun, Kürtlerin birliği ve Kürt gücünü göstermek için büyük bir fırsattır." dedi.