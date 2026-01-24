AFP: SDG ile Şam arasındaki ateşkes en az bir ay daha uzatıldı

2 saat önce

Suriye Geçiş Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkesin uzatıldığı duyuruldu.

Şam ve SDG, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 20:00'de sona ermesi beklenen ateşkesi uzatma konusunda anlaştı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, AFP'de yer alan haberde ateşkesin en az bir ay daha uzatıldığı belirtildi.

Şam'daki diplomatik bir kaynak, ajansa ateşkesin "bir aya kadar uzatıldığını" söyledi.

Kürt kaynak ise ajansa, "Ateşkes, her iki tarafı da tatmin edecek bir siyasi çözüme ulaşana kadar uzatılacak." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada SDG ile yeni bir mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Şaraa, söz konusu anlaşmanın temel hedeflerini; "ateşkesin ilanı, ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda devlet otoritesinin yeniden güçlendirilmesi, çatışma bölgelerinde güvenlik ve istikrarın tesisi" olarak sıralamıştı.