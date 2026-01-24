Barzani Yardım Vakfı, Rojava'ya 102 kamyon yardım ulaştırdı

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Yönetim Kurulu Üyesi Karzan Nuri, Başkan Mesud Barzani'nin talimatı ve Başbakan Masrur Barzani'nin gözetiminde Rojava için geniş bir yardım kampanya başlatıldığını söyledi.

Karzan Nuri, bugün (24 Ocak 2026 Cumartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Başkan Mesud Barzani'nin talimatı ve Başbakan Masrur Barzani'nin gözetiminde Rojava için geniş bir yardım kampanya başlatıldığını ve bu kapsamda ilk konvoyda 67 kamyon ve 710 ton gıda ve çeşitli malzeme gönderildiğini ifade etti.

Barzani Yardım Vakfının 160'tan fazla çalışanı da yardımı dağıtmak üzere Rojava'ya gönderildiğini Nuri, 850 tondan fazla gıda ve gıda dışı malzemeden oluşan toplamda 102 kamyon yardım sağlandığını belirtt.

Konvoyun, Barzani Yardım Vakfı tarafından yatırımcıların, bağışçıların ve vakfın Kürdistan'daki ortaklarının desteğiyle sağlandığını söyleyen Karzan Nuri, maddi yardımın yanı sıra, bölgeye özel bir sağlık ekibinin sevk edildiğini da sözlerine ekledi.