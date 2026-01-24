Kobani'de soğuklar, bir bebeği daha hayattan kopardı

1 saat önce

Kürt Kızılayı, kuşatma altına alınan Kobani'de aşırı soğuklar nedeniyle bir çocuğun daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kızılay tarafından bugün (24 Ocak 2026 Cumartesi) yapılan açıklamada, Kobani'de şimdiye kadar 5 çocuğun dondurucu soğuklar sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ölümlerin başlıca nedenleri dondurucu soğuklar, ısıtma cihazı eksikliği ve tıbbi malzeme eksikliğidir" denildi.

Ablukanın devam etmesinin çocukların, hastaların ve yaşlıların hayatları için doğrudan ve ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Kürt Kızılayı, daha fazla çocuğun ölmemesi için uluslararası toplumu, insani yardım ve insan hakları örgütlerini derhal harekete geçmeye çağırdı.

Kürt Kızılayı, yardım ekiplerinin ve kamyonlarının, Kobani halkına derhal tıbbi ve insani yardım ulaştırmak için güvenli bir insani yardım koridorunun açılmasını beklediklerini bildirdi.