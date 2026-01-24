Kürt diasporası: Rojava'ya destek gösterileri devam edecek

2 saat önce

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, Almanya'nın Köln kentinde Rojava'ya destek gösterilerinin devam edeceğini bildirdi.

Konfederasyon, bugün (24 Ocak 2026 Cumartesi) yaptığı açıklamada, gösteri ve faaliyetlerini düzenlemek için herhangi bir partiye veya ideolojik hegemonyaya bağlı kalmayı reddettiğini belirtti.

Gösterilerde tek sloganın "Birliğimiz gücümüzdür" olduğunu vurgulayan Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rojava'daki Kürt halkı soykırım tehdidi altındayken, Kürt Diasporası Konfederasyonu ve diasporadaki vatansever Kürtler, Rojava halkına destek amacıyla yasalar kapsamında barışçıl gösteriler düzenlemeye devam edecektir."

Konfederasyon, Köln'ın Neumark bölgesinde, Kürdistan bayrağı altında tek renk ve tek sesle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Bu çalışmanın amacı, tek taraflı ve parti etkisinden uzak, tüm Kürt güçlerini bir araya getirmekti. Ne yazık ki, bazı taraflar kendi parti hegemonyalarını ve ideolojilerini projemize dayatmaya çalıştılar, ki bu da kabul edilemez." sözlerini kullandı.

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu, açıklamanın sonunda, Kürdistan halkının birliğini bozmaya yönelik her türlü girişimi reddettiklerini belirtti.