DEM Parti: "Kürtsüz bir Suriye hedefleniyor"

1 saat önce

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'nin "Kürtsüzleştirilmeye" çalışıldığını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün (24 OCak 2026 Cumartesi) partilerinin genel merkezinde Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Suriye Geçiş Hükümetinin Suriye'yi "Kürtsüzleştirmeye" çalıştığını ifade eden Hatimoğulları, "Ateşkese uymayan tarafın HTŞ güçleri olduğunu, bizzat muhataplarından dinledik. Kendileri, Halep'te başlayan saldırıların uluslararası ve bölgesel bir komplo olduğunu, asıl amacın da Kürt-Arap çatışmasını başlatmak' olduğunu söylüyorlar. SDG, Deyrizor ve Rakka'dan da bu yüzden çekildi. Savaş yorgunu olarak düşmüş bir ülkede daha çok can kaybı olmasını istemiyorlar. Şu an Kürt kentlerinde bulunuyorlar. Bedeli ne olursa olsun Kürt kentlerini sonuna kadar savunacaklarını söylüyorlar." dedi.

Kobani'de, Tişrin tarafından gelen elektriğin SDG Rakka'dan çekildikten sonra kesildiğine dikkat çeken Hatimoğulları, "Bu büyük bir insanlık dramıdır. Kendi yurttaşına bunu reva gören bir yönetim Suriye'yi nasıl yönetebilir? Bu yurttaş size nasıl inansın? Kobani üzerindeki askeri ve insani kuşatmanın kaldırılması gerekiyor. İnsanlarda çok büyük bir teyakkuz hali var. Kadınlar, her zaman olduğu gibi Rojava'da mücadelenin önünü çekiyor. Rakka'da başka halklardan olan kadınlar, SDG yönetimi Rakka'dan çekildiği için çok özgürler. HTŞ yönetiminin saç örgüsüne dahil tahammülü yok. Bunun üzerinden siyaset yapacak kadar kendini aşağı çekmiş bir yapı." sözlerini sarf etti.

"Kürtsüz bir Suriye hedefleniyor." diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Öleni öldürmek, öldürülmeyeni göç ettirmek istiyorlar. Bu topraklar bize ait olduğu kadar onların da toprakları. Bu topraklar farklı halkların ortak mücadelesiyle demokratik bir zemine mutlaka kavuşacak. Rojava halkını yalnız bırakmayacağız."