Arakçi: Hürmüz Boğazı’nda seyir kesintisi üzerimize dayatılan savaşın doğrudan sonucu

"BM, İran'a yapılan saldırıları kesin ve net bir şekilde kınamalı"

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin İran'a yapılan saldırıları "kesin" ve "net" bir şekilde kınaması gerektiğini söyledi.

Abbas Arakçi, bugün (17 Mart 2026 Salı) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin aksamasının İran'a dayatılan savaşın doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

BM'nin İran'a yapılan saldırıları "kesin" ve "net" bir şekilde kınaması gerektiğini vurgulayan Arakçi, "Birleşmiş Milletler ve Genel Sekreteri, BM Şartı'nın VII. Bölümü uyarınca saldırganlardan hesap sormalıdır." dedi.