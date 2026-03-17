ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent görevinden istifa etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joseph Kent, görevinden ayrıldığını duyurdu.

İstifasına ilişkin yaptığı açıklamada Joseph Kent, uzun süren bir değerlendirme sürecinin ardından bu kararı aldığını belirtti.

Kararının arkasındaki temel nedenin etik kaygılar olduğunu vurgulayan Kent, "Vicdanım elvermediği için İran’da devam eden savaşı destekleyemem." ifadesini kullandı.

Kent, operasyonun gerekçelerine dair yaptığı çarpıcı açıklamada, İran'ın ABD için acil bir tehdit oluşturmadığını savundu. Bu savaşın ulusal çıkarlardan ziyade dış baskılarla başladığını iddia eden Kent, "Bu savaşı İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" diyerek Beyaz Saray’ın savaş stratejisine karşı açık bir tavır aldı.