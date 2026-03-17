Fidan ve Lavrov: "Savaşın uzaması küresel riskleri artırıyor"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilmesi ve tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

TRT'de yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre Hakan Fidan ile Sergey Lavrov bugün (17 Mart 2026 Salı) telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, çatışmaların uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ciddi riskler barındırdığına dikkati çekti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Türkiye’nin çözüm konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etti. Fidan, Türkiye'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu meslektaşına yineledi.

Görüşmede ayrıca, savaşın küresel etkilerinden biri olan enerji güvenliği konuları da değerlendirildi.