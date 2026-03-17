Abdulgani: Irak petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilecek

1 saat önce

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Irak Hükümetinin Irak petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmesi için İran ile temas halinde olduğunu söyledi.

El Cezire'ye konuşan Hayan Abdulgani, Irak petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verileceğini belirterek, "Bu konuda İran ile devam eden bir iletişim var." dedi.

Irak, savaşın başlamasının ardından üretimini azaltan ilk Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üreticilerinden biriydi ve üretim, önceki seviye olan günlük 4,3 milyon varilden yaklaşık 1,2 milyon varile düştü.