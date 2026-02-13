Münih Güvenlik Konferansı başlıyor

2026-02-13 12:23

Dünyanın dört bir yanından siyasetin ve güvenlik politikalarının kilit isimlerini bir araya getiren Münih Güvenlik Konferansı (MSC) bugün başlıyor.

Bu yıl 62'nci kez yapılan Münih Güvenlik Konferansı (MSC), "Davos Zirvesi" adlı buluşmanın yanında uluslararası alanda en önemli platform olarak biliniyor.

Münih Güvenlik Konferansı, bugün (13 Şubat 2026 Cuma) başlayıp, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Konferansın ana gündem maddelerinin küresel güvenlik, Grönland, Ukrayna savaşı, Rusya ile ilişkiler ve ABD'nin güvenlik hegemonyası olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya ulaştı. Ziyaretinin amacı, ülkesinin Avrupa ülkeleri üzerindeki baskısını vurgulamaktır.Geçen yılki konferansta, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Avrupa'daki ifade özgürlüğüne yönelik sert yorumları ve eleştirileriyle Münih Güvenlik Konferansı katılımcılarını şaşkına çevirmişti.Ancak bu yıl, J.D. Vance yerine Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'na ABD heyetine başkanlık ediyor. Münih'e gitmeden önce açıklama yapan Marco Rubio, Avrupalılarla açıkça konuşması gerektiğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de konferansa katılacak isimler arasında yer alıyor.