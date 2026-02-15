Neçirvan Barzani ve Esaad Şeybani, Suriyelilerin haklarının korunmasının önemini vurguladı

15 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, Suriye'deki son gelişmeleri ve bunların bölgesel barış ve istikrar üzerindeki etkilerini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani'nin, 14 Şubat 2026 Cumartesi Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler ve bunların bölgesel barış ve istikrar üzerindeki etkisi ele alındı.

Suriye krizinin çözülmesinin ve tüm toplulukların haklarının korunmasının öneminin vurgulandığı görüşmede, ayrıca mültecilerin insani durumu ve ülkede istikrarlı bir gelecek için ulusal diyaloğun geliştirilmesi de görüşüldü.

Suriye Dışişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi liderliğinin Şam-Suriye Demokratik Güçleri (SDG) anlaşmasındaki rolünü, mültecilere verdikleri yardımı ve bölgedeki istikrarı koruma çabalarını övdü.

Neçirvan Barzani ise Suriye'ye başarı, barış ve istikrar dilerken, Suriye'nin gelecekteki anayasasında Kürt haklarının korunmasının önemini vurguladı.