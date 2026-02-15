ABD Dışişleri Bakanlığı: Tüm Suriyelilerin hakları garanti altına alınmalı

13 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Marco Rubio’nun Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede ABD’nin komşularıyla barış içinde yaşayan ve tüm etnik ile dini bileşenlerinin haklarının korunmasını garanti eden istikrarlı bir Suriye’yi desteklediğini ifade ettiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Marco Rubio’nun Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed ile gerçekleştirdiği toplantının ayrıntılarını paylaştı.

Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rubio’nun görüşmede ABD’nin komşularıyla barış içinde yaşayan ve tüm etnik ile dini bileşenlerinin haklarının korunmasını garanti eden istikrarlı bir Suriye’yi desteklediğini ifade ettiğini söyledi.

Marco Rubio’nun Şam yönetiminin ABD ve Uluslararası Koalisyon ile DAİŞ’i yenme mücadelesinde iş birliği yapma taahhüdünü olumlu karşıladığını belirten Pigott, kalıcı ateşkes anlaşmasının ve Kuzey ve Doğu Suriye’nin entegrasyon anlaşmasının, tüm Suriyelilerin hak ve güvenliğine tam saygı gösterilecek şekilde uygulanmasının öneminin vurgulandığını aktardı.