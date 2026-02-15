Şeybani: Kürtlerin yeni hükümette yer almasını istiyoruz

13 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, Suriye Demokrat Güçleri'ni (SDG) düşman değil, ortak olarak gördüklerini ifade etti.

Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şam yönetiminin SDG ile olan ilişkilerine değinen Şeybani, "SDG'yi düşman değil, ortak olarak görüyoruz. Esad sonrası Suriye'nin bölünmüşlük içinde yaşamasını istemiyoruz; Kürtler ve diğer topluluklar da dahil olmak üzere tüm Suriye halkının çok etnikli bir ülkeye inanmasını ve yeni hükümette yer almasını istiyoruz." dedi.

8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'nin etnik, dini ve mezhepsel çeşitliliği yansıtan kapsamlı bir ulusal vizyon benimsediğini söyleyen Suriye Dışişleri Bakanı, ayrıca kadınların siyasi ve karar alma süreçlerindeki rolünü artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Şeybani, Esad rejimin devrilmesinin ardından Suriye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan bazı dış müdahalelere rağmen bu girişimleri boşa çıkardıklarını, süreci aşmayı başardıklarını ifade etti.

İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğine vurgu yapan Şeybani, "8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlendi, güney Suriye'den yeni topraklar işgal edildi, tutuklamalar yapıldı ve 500'ün üzerinde kara harekatı gerçekleştirildi." dedi.

Suriye'nin, İsrail'e karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ve yeniden inşa konusuna odaklandığını söyleyen Şeybani, "Suriye, Suriyelileri bir araya getirerek iyileşme ve kalkınma yolunda ilerlemek istiyor. Bu politika, belki de İsrail'in hoşuna gitmedi çünkü İsrail bölgedeki yan çatışmalarla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.