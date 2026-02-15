Mazlum Abdi ve Lindsey Graham, Münih'te görüştü

14 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları çerçevesinde Cumhuriyetçi Senetör Lindsey Graham başkanlığında ABD Kongresinden üst düzey bir heyetle görüştü.

Özerk Yönetim Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed'in de hazır bulunduğu görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu "X" hesabından açıklama yapan Abdi, "Bu deneyimli Kongre heyetiyle görüşmek büyük bir onurdu. Senatör Graham başkanlığındaki heyet, güçlerimizin ve halkımızın haklarının önde gelen savunucuları arasında yer almaktadır." dedi.

Heyetin SDG ile sürekli temas halinde olup, talepleri ve sahadaki değişiklikleri dikkatle dinlediğini belirten Mazlum Abdi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"(ABD heyeti) Pek çok girişim ve yasa tasarısı aracılığıyla davamızı desteklemede belirleyici bir rol oynadı, özellikle de Kürtleri Koruma Yasası'na büyük katkı sağladı."

Bölgede istikrarın sağlanmasına olan kararlılıkları ve bu kritik anda Suriye'ye ve halkına verdikleri sürekli destek için senatörlere teşekkür eden Abdi, Kongre üyelerinin Kürt halkı için adalet ve özgürlüğün sağlanmasında kilit bir ortak olmaya devam edeceğini vurguladı.