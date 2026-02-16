Mesrur Barzani ve Macaristan Büyükelçisinden ilişkileri güçlendirme vurgusu

13 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Macaristan’ın Irak Büyükelçisi Osama İbrahim Naffa, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 15 Şubat 2026 Pazar günü Macaristan’ın Irak Büyükelçisi Osama İbrahim Naffa'yı kabul etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani ve Macaristan Büyükelçisi görüşmede, özellikle ticaret, enerji, kültür ve yükseköğretim alanlarında Kürdistan Bölgesi ile Macaristan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Macaristan Büyükelçisi, Macaristan Başbakanı'nın selamlarını Başbakan Barzani'ye iletti ve çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Başbakan Barzani ise Macaristan'a DAİŞ karşıtı uluslararası koalisyonun çerçevesinde Kürdistan Bölgesi'ne sağladığı destekten dolayı teşekkür etti ve Kürdistan Bölgesi'nin Macaristan ile olan ilişkilerin geliştirilmesi arzusunu yineledi.