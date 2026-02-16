Bağdat ve SDG, bölgesel istikrarı korumanın önemini vurguladı

13 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum, durumun sakinleştirilmesi ve bölgesel istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

Fuad Hüseyin, 15 Şubat 2026 Pazar günü Münih Güvenlik Konferansı kapsamında SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki son güvenlik gelişmelerinin ele alındığı, bu bağlamda Dışişleri Bakanı'nın "Suriye Geçiş Hükümeti" ile varılan anlaşmaya ülkesinin desteğini yinelediği belirtildi.

Görüşmede DAİŞ'li tutukluların Irak'a nakli ele alındı ​​ve tutukluların durumlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Her iki taraf da bölgede güvenlik ve istikrarın korunması, gerilimlerin önlenmesi, barışın sağlanması ve itidal politikasının izlenmesi gerektiğini vurguladı.