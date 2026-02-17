Siyaset uzmanları: Kürdistan Bölgesi, ABD'nin Orta Doğu'daki tek stratejik sığınağıdır

6 saat önce

Siyaset uzmanlarına göre Kürdistan Bölgesi, ABD'nin Orta Doğu'daki tek stratejik sığınağıdır.

ABD birliklerinin Irak ve Suriye'den çekilme süresi yaklaşırken, bölgenin geleceği merak konusu olmuştur. Forbes dergisinin yeni bir raporuna göre Irak stratejik dengesini koruma yeteneğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

ABD'nin, çekilmeye yönelik pratik adımlar atmaya başladığı bildiriliyor. Koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesinin Eylül 2026'ya kadar tamamlanması bekleniyor.

New Lines Enstitüsünde Arş. Gör. Carolyn Rose'in görüşüne göre Trump yönetimi, geri çekilmeyi güvenlik sorumluluklarını yeni Suriye ordusuna devretmek için bir fırsat olarak görüyor ve SDG ile Şam arasındaki anlaşmayı açık bir pencere olarak değerlendiriyor.

ABD birliklerinin Esad Askeri üssü ve Irak'ın diğer bölgelerinden çekilmesine rağmen, siyaset uzmanları ABD'nin Kürdistan Bölgesi'nden çekilmesini beklemiyor. Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles Caggins, Kürdistan Bölgesi'nde kalan ABD birliklerinin ABD'nin hedeflerini desteklediğine ve Kürdistan Bölgesi'nin ABD'nin Orta Doğu'daki tek stratejik sığınağı olduğuna inanıyor.

Siyasi analist Luke Ghafouri ise ABD'nin çekilmesinin tehlikeli bir boşluk bırakacağı konusunda uyarıda bulunarak, "Suriye'deki terör ağları ve yabancı savaşçılar adeta bir zaman bombası gibidir. Irak'ın Enbar sınırları, cihatçı grupların yeniden örgütlenmesi için fırsatlar sunmaktadır." dedi.

Raporun sonunda, ABD'nin çekilmesinin sadece askeri bir karar değil, aynı zamanda büyük bir jeopolitik değişim olduğu belirtiliyor. Irak, bir yandan İran'ın etkisi, diğer yandan terörizmin yol açtığı güvenlik istikrarsızlığı arasında kalmış durumda; bu da Irak'ı stratejik olarak daha zayıf ve daha izole hale getiriyor.