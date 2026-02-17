CHP'lilerin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

5 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

AA'nın haberine göre yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.