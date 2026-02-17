Güney Kore Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi, bölgede güçlü bir yazılım merkezi haline gelebilir

5 saat önce

Güney Kore'nin Erbil Başkonsolosu Seungcheol Lim, Kürdistan Bölgesi'nde düzenlenecek Yapay Zeka Yarışması'nın bir dönüm noktası olacağını ve yeni neslin gücünü ve yeteneğini dünyaya göstereceğini söyledi.

Seungcheol Lim, 17 Şubat 2026 Salı günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin Kürdistan halkı için bir ihtiyaç olduğunu ve amaçlarının Kürt gençliğinin beceri düzeyini uluslararası platformlarda sergilemek olduğunu söyledi.

"Tüm kurum ve şirketleri bu tür etkinlikleri düzenlemeye teşvik ediyoruz." diyen Güney Kore Başkonsolosu, Kürdistan Bölgesi'nin, bölgede güçlü bir yazılım merkezi haline gelebileceğini vurguladı.

Programın detaylarına ilişkin olarak Lim, etkinliğin Ovana tarafından yönetileceğini açıkladı. Program üç ay sürecek (6 Haziran - 9 Eylül). Sürecin başlamasından önce katılımcılar için yapay zeka eğitim kursları açılacak.

Seungcheol Lim, katılımcıların uzmanlar tarafından değerlendirileceğini ve katılımcı sayısında herhangi bir kontenjan olmadığını ve becerilerini geliştirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.