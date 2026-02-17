Türkiye İçişleri Bakanı: 1 milyon 366 bin 215 Suriyeli ülkesine döndü

3 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, bugün (17 Şubat 2026 Salı) Ankara'da düzenlenen "Valiler Buluşması" programında konuştu.

Düzensiz göç ve Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin son verileri paylaşan Çiftçi, düzensiz göçün küresel ölçekte en ciddi güvenlik tehditlerinden biri olduğunu ve Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle doğu-batı ve kuzey-güney hattında cazip bir göç rotasında yer aldığını söyledi.

Bugüne kadar 1 milyon 366 bin 215 Suriyelinin gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönüş yaptığını belirten Mustafa Çiftçi, dönenlerin "memleketimizin gönül elçileri" olduğunu söyledi.

Göç İdaresi Başkanlığının verilerine göre geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2011 ile 2021 yılları arasında istikrarlı bir şekilde artarak 2021'de 3 milyon 737 bin 369'a ulaşmış, ancak son verilere göre Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 371 bin 400'e düşmüştür.