İşitme engelli 20 yıl önce açtığı çay ocağını işletiyor

4 saat önce

Süleymaniye'ye bağlı Şarezur ilçesinde bir işitme engellisi, 20 yıl önce kurduğu çay ocağında yetenekleriyle hayran bırakıyor.

Taha, Şarezur bölgesinin en büyük ve en önde gelen çay ocaklarından birinin işletmecisi ve nadir bir özelliği var; işitme ve konuşma engellisi olmasına rağmen çay ocağında bir kez çay içen müşterilerinin sipariş verdiği çayın özelliğini unutmayacak, bir daha çay evine giden ziyaretçileri tanıyıp isteklerine göre çaylarını servis ediyor.

İşlettiği çay evinin 2006 yılında babası tarafından kurulduğunu belirten Taha, çayının lezzetinin sırrına gelince, oğlu aracılığıyla bunu "kendi yeteneklerine" bağladı.

Taha, "Çay sıradan bir çay. Çıraklarım da çay demliyor ama tadı benimki gibi olmuyor ve insanlar benim kendi ellerimle yaptığım çayı daha çok beğeniyor." dedi.

Bu çay evine gelen ziyaretçilere göre Taha'nın çay evi birçok tüccar ve bölge sakini için bir buluşma yeri haline geldi.

Taha evli ve 3 çocuk babasıdır. Bölgede azimli ve sevgi dolu bir insan örneği olarak tanınıyor.