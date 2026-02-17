İran Başkonsolosu: ABD, İran'ın iki talebini kabul etti

3 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi, ABD'nin müzakerelerin ilk turunda ülkesinin iki şartını kabul ettiğini söyledi.

İran Başkonsolosu Feramerz Esedi, 17 Şubat 2026 Salı günü Kurdistan24’ün 12.00 bültenine konuk olarak, İran ve ABD arasında devam eden müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.

Esedi, İran İslam Cumhuriyeti'nin devlet başkanları ve liderlerinin talebi üzerine ABD ile müzakere masasına geri döndüğünü ve ülkesinin her zaman sorunların çözümü için diplomasiye ve müzakerelere başvurduğunu savundu.

Tahran'ın, müzakere masasına iki şartla dönmeyi kabul ettiğini; birincisinin, görüşmeler nükleer konuyla sınırlı kalması, ikincisinin ise uranyum zenginleştirmenin sürmesi olduğu belirten Feramerz Esedi, "İlk turda bazı başarılar elde edildi ve bu tur Umman ile bölgedeki diğer bazı ülkelerin arabuluculuğuyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ve diğer ülkelere arabuluculuk yapma istekleri için teşekkür eden İran Başkonsolosu, "Umman'ın ya da Türkiye'nin arabuluculuk yapması önemli değil, ancak ilk turun Umman arabulucuk yapması için İsviçre'deki ikinci turun da Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleşmesini istedik." dedi.

Ülkesinin müzakerelerden sonuç çıkmaması halinde her türülü olasılığa hazır olduğunu belirten Feramerz Esedi, "Müzakerelerin bir sonuca ulaşmasını istiyoruz. ABD yetkilileri görüşmelerden saatler önce medyaları aracılığıyla tartışmalı konuları gündeme getirseler de, İran halkının barışçıl olduğunu, barışı aradığını ve haklarımızı savunacağımızı dünyaya kanıtlamaya kararlıyız." diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki durumu sakinleştirmedeki rolüne değinen İran Başkonsolosu Feramerz Esedi, "Kürdistan Bölgesi elinden gelenin en iyisini yaparak olumlu bir rol oynamıştır ve tüm aşamalarda bu rolünü iyi bir şekilde yerine getirdiğine şahit olduk." dedi.

Konsolos Esedi, İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne ticaret, siyaset, kültür ve sosyal kapılarını açan ilk ülke olduğunu ve ikili ilişkilerinin giderek geliştiğini söyledi.