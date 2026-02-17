Mesrur Barzani’den Ramazan ayı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla yayınladığı mesajda, Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları kutladı

13 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Ramazan ayının gelişi nedeniyle yayımladığı mesajda, Ramazan'ın Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanlar için huzur, hayır ve barış ayı olmasını diledi.

Başbakan Barzani, bugün (17 Şubat 2026 Salı) Ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

“Mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına en sıcak tebriklerimi sunuyorum.” diyen Başbakan, “Yüce Allah’tan herkesin namaz, oruç ve ibadetlerini kabul etmesini niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani ayrıca Ramazan'ın Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanlar için huzur, hayır ve barış ayı olmasını diledi.

Kürdistan Bölgesi Diyanet işleri Bakanlığına bağlı Ay Gözetleme Komisyonu, hilalin görülmesi dolayısıyla 18 Şubat 2026'nın Ramazan’ın ilk günü olduğunu açıklandı.