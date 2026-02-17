Başkan Barzani'den Ramazan mesajı: Tüm Müslümanları kutluyorum

12 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları kutladı.

Mesud Barzani, bugün (17 Şubat 2026 Salı) Ramazan ayının gelişi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları Ramazan ayının gelişi dolayısıyla kutlayan Başkan Barzani mesajında, “Yüce Allah’tan herkesin namaz, oruç ve ibadetlerini kabul etmesini niyaz ediyorum.” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Diyanet işleri Bakanlığına bağlı Ay Gözetleme Komisyonu, hilalin görülmesi dolayısıyla 18 Şubat 2026'nın Ramazan’ın ilk günü olduğunu açıklandı.