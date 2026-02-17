Ankara merkezli operasyon: Organize suç örgütü üyesi 37 kişiye gözaltı

1 saat önce

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun odağında, kamu düzenini bozan ve seri suç kayıtları bulunan bir suç şebekesi yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Ankara'da organize suç örgütü kurarak 2021-2026 yılları arasında ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlarda nitelikli hırsızlık olayından 87 ayrı suç kaydı, 3 kez yağma ve gasp olayına karışan 56 şüpheli tespit edildi.

Bu şüphelilerden 19'unun halihazırda farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Dışarıda olduğu saptanan diğer 37 zanlıyı yakalamak için; Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir illerinde düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında, 37 farklı ikamet adresi ile 35 araçta eş zamanlı aramalar yapıldı. Yakalanan 37 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.