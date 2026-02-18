ABD son 24 saat içinde Orta Doğu'ya onlarca savaş uçağı gönderdi

11 saat önce

ABD merkezli "Axios" haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son 24 saat içerisinde Orta Doğu'ya çeşitli tiplerde 50 savaş uçağı sevk ettiğini belirtti.

Axios'un aktardığına göre Trump yönetimi son 24 saat içerisinde Orta Doğu'ya F-16, F-22 ve F-35 tiplerinden oluşan 50 savaş uçağı gönderdi. Bu kadar çok sayıda uçağın aynı anda belirli bir bölgeye gönderilmesi, nadir görülen bir olay olarak değerlendiriliyor.

ABD'li haber sitesi ayrıca, bu büyük hava gücünün sevk edilmesinin, Washington'un İran'daki duruma ilişkin her türlü senaryoya karşı hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştiğine işaret etti.

Bu gelişme, geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı'nın emriyle "Gerald Ford" ve "Abraham Lincoln" uçak gemilerinin Orta Doğu'ya gönderildiği bir sırada yaşanıyor. Bu iki geminin bölgedeki varlığı, ABD'ye yüzlerce savaş uçağıyla aynı anda birçok farklı hedefi vurabilme imkanı sağlayan benzersiz bir saldırı gücü kazandırıyor.

Bununla birlikte ABD medyası, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde "George Bush" adlı üçüncü bir uçak gemisini de Orta Doğu'ya gönderebileceğini belirtiyor.

Söz konusu askeri hareketlilik, 17 Şubat 2026 Salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile İran arasında yeni bir müzakere turunun gerçekleştirildiği döneme denk geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yapılan toplantıyı olumlu olarak nitelendirmişti.