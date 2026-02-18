Shelly Carlson’dan Zaho vurgusu: Ortaklığı büyüteceğiz

11 saat önce

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinin Belediye Başkanı Shelly Carlson, ABD'deki karar mekanizmalarında Kürtleri desteklemek adına çok çalıştığını belirterek, Kürt toplumuna daha fazla hizmet edebilmek için Minnesota Temsilciler Meclisine üye olmak istediğini açıkladı.

Yaklaşık 3 bin Kürt’ün yaşadığı Moorhead Belediye Başkanı Shelly Carlson, Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaşayan Kürtlerin hayatlarında oldukça başarılı olduğunu, öğretmenlik yaptıklarını, iş yeri ve restoran sahibi olduklarını söyleyen Moorhead Belediye Başkanı, Kürtlerin ABD için fedakarlıklarda bulunduğunu ve DAİŞ ile mücadelede iş birliği yaptıklarını vurgulayarak, her zaman desteklenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Moorhead ile Zaho arasındaki dostluk anlaşmasına da değinen Carlson, geçtiğimiz yıl Zaho'dan bir heyetin kendilerini ziyaret ettiğini ve dostluk sembolü olarak bir ağaç diktiklerini belirtti.

Her iki tarafın üniversiteleri arasında ilişki kurmak ve öğrenci değişimi yapmak için çalıştıklarını ifade eden Carlson, hatta Moorhead'deki bir park veya caddeye "Zaho" ya da "Kürdistan" adının verilmesi için girişimlerin olduğunu kaydetti.

Carlson, Kürdistan Bölgesi'ne bazı itfaiye ekipmanları gönderme planları olduğunu ve nar bahçelerini görüp bölge tarımını tanımak amacıyla kasım ayında Zaho'yu ziyaret edebileceğini dile getirdi.

Kürtleri çalışkan ve sıcakkanlı insanlar olarak nitelendiren Carlson, Moorhead'de onlara birçok ticari fırsatın sağlandığını dile getirdi.

Amerikan göçmenlik polisinin sert tutumuna şiddetle karşı çıkan Shelly Carlson, göçmen haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Carlson, tüm göçmenlerin taciz edilmesine karşı olduğunu, yalnızca tehlikeli suçlara karışmış kişiler hakkında yasal işlem yapılmasını desteklediğini ifade etti.