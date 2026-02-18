Başkan Barzani: Öğrenci ve Gençlik Birliği mücadelecilerin yetiştiği bir okul olmuştur

11 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Demokrat Öğrenci ve Gençlik Birliği'nin 73’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, söz konusu örgütlerin Kürdistan halkının özgürlük mücadelesindeki tarihi rolünden övgüyle söz etti.

Başkan Barzani bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) yayımladığı mesajında; birliklerin sekreter ve yönetim kurulu üyeleri ile tüm Kürdistanlı öğrenci ve gençleri en içten dilekleriyle kutlayarak, çalışmalarında başarı ve süreklilik diledi.

Mesajında, Kürdistan Demokrat Öğrenci ve Gençlik Birliği'nin Eylül ve Gulan devrimleri ile Raperin (Ayaklanma) süreci ve mücadelesinin diğer aşamalarında bir okul işlevi gördüğüne dikkat çeken Başkan Barzani; bu kurumların mücadeleci, vatansever ve yetenekli kadroların yetişmesinde öncü rol oynadığını vurguladı.

Başkan Barzani ayrıca, gençlerin ve öğrencilerin Peşmerge güçlerine verdikleri destek ve Kürdistan özgürlük hareketindeki fedakarlıklarıyla tarihte haklı ve saygın bir yer edindiklerinin altını çizdi.

Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenci ve gençlik örgütlerinin görevi; her türlü koşul ve aşamada Kurdayetî'nin (Ulusal dava) yüce değerlerine bağlı kalarak, toplumda ulusal bilinci ve özgüveni yaymak suretiyle Kürdistan halkının yüksek çıkarlarına hizmet etmektir."