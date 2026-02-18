Haseke’deki toplantı aşiretler ile SDG arasındaki gerginliği sona erdirdi

10 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Rojava’nın Haseke kentinde bölgenin önde gelen aşiret reisleri ve kanaat önderleriyle gerçekleştirdiği toplantıdan son dönemdeki olaylarda gözaltına alınanların serbest bırakılması kararı çıktı.

Mazlum Abdi, Haseke'de Kürt, Arap ve Hristiyan topluluklarını temsil eden aşiret liderleri ve şahsiyetlerle geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından düzenlenen görüşmenin, barışçıl bir arada yaşam kültürünü pekiştirmek ve "nefret söylemini" reddetmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Toplantıya ilişkin Kurdistan24'e konuşan Tay Aşireti lideri Hasan Ferhan, yaşanan gerginliklerin "dış kaynaklı kişiler" tarafından çıkarıldığını belirtti.

Ferhan, bölgedeki Kürtler ve Araplar arasındaki köklü tarihi bağlara ve bir arada yaşama kültürüne vurgu yaptı.

Cezire Kilisesi Meclis Başkanı Dr. Aziz Ahe ise Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 14 yıllık savaş ve acıların ardından yeni bir sayfa açılması gerektiğini ifade etti.

Aziz Ahe, "Artık tüm tarafların ulusal ve siyasi anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak, yeni bir barış ve sevgi evresine adım atma zamanı gelmiştir." dedi.

Toplantının sonunda, toplumsal barışın ve bir arada yaşamın korunmasına vurgu yapan Mazlum Abdi, son olaylar sırasında gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması talimatını verdi.

Abdi ayrıca, sorunlara barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla Suriye Hükümeti ile diyalog ve görüşmelerin devam ettiğine işaret etti.

Öte yandan Kobani’de bazı sorunların sürdüğünü, kuşatmanın kaldırılması ve güçlerin üslerine çekilmesi için görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Abdi, bu tedbirlerin uygulanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Abdi, askeri güçlerin tugaylar içinde ve Savunma Bakanlığı sistemi içerisinde birleştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını, bu alandaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Savunma Bakan Yardımcısının belirlenmesi konusunda bir sorun bulunduğunu dile getiren Abdi, güçlerini temsil edecek bir ismin bakanlıkta yer alacağını ancak henüz açıklanmadığını söyledi.

Abdi, mevcut sürecin yeni bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Geçmiş hatalardan ders çıkarılmalı. Gelecek daha önemlidir. Yaşanan hatalara rağmen umutsuz olunmamalı. İleriye bakmalı ve net bir yol haritasına dayanmalıyız.” dedi.



Son olarak Abdi, birliğin; uzlaşının başarıya ulaşmasının, kalıcı barışın korunmasının ve fitnelerin önünün kesilmesinin yolu olduğunu ifade etti.