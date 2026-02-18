Numan Kurtulmuş Süreç Komisyonunun raporunu açıkladı

"Daha demokratik, sivil, özgürlükçü ve kapsayıcı yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğu aşikardır"

9 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun nihai raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda PKK’nin silah bırakma süreci, yasal düzenlemeler ve demokratikleşme adımları "Türkiye Modeli" olarak tanımlanan yeni bir çerçevede ele alınıyor.

Meclis Tören Salonunda gerçekleştirilen komisyonun 21. ve son toplantısında konuşan Kurtulmuş, raporun tarihi bir sorumluluğun yansıması olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, sürecin sadece güvenlik boyutuyla sınırlı kalmadığını, çok boyutlu ve demokratik bir perspektifle yürütüldüğünü belirtti.

Raporun içeriğine dair detayları paylaşıp, çalışmanın 7 ana bölümden oluştuğunu, 88 saat çalışma yapıldığını ve 4 bin 199 sayfa tutanak tutulduğunu ifade eden Kurtulmuş’un açıklamasına göre raporun en dikkat çeken başlıkları “Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku”, “PKK’nin kendisini feshetmesi ve silah bırakma süreci” , “sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri” ve “demokratikleşme ile ilgili atılacak adımlar” oldu.

Kurtulmuş, raporun "af" algısı oluşturacak başlıklardan uzak durduğunu, ancak hukuk düzeni içinde toplumsal barışın kalıcı zeminini kurmayı hedeflediğini kaydetti.

Bölgedeki emperyalist müdahalelere dikkat çeken TBMM Başkanı, parçalanma senaryolarına karşı en güçlü cevabın bütünleşme olduğunu vurguladı.

"Komisyon, şiddet iklimini sona erdirme iradesini rapor haline getirmiştir." diyen Kurtulmuş, "Türklerin, Kürtlerin ve Arapların bölgede yaşayan diğer halklarla oluşturacağı doğal ittifak, emperyalistlerin dağılma senaryolarını bozacak ve planlarını etkisiz hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Komisyon raporunun bir sonuç değil, atılacak adımların "mihenk taşı" olduğunu savunan Kurtulmuş, sürecin nihayete ermesi için yeni bir anayasanın şart olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Daha demokratik, sivil, özgürlükçü ve kapsayıcı yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları'nda yapılacak değişiklikler de Meclisin sorumluluğundadır." dedi.

Sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerine teşekkür eden Kurtulmuş, konuşmasının sonunda duygusal bir anma da yaptı.

Kurtulmuş, komisyon kurulmadan hemen önce hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i, "Sürecin sükunetle yürümesi ve ortak aklın güçlenmesi için büyük emek veren değerli dostum." sözleriyle andı.

Raporun tamamı ve ekleri, dijital platformlar üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı.