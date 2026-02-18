Mesrur Barzani: Öğrenci ve Gençlik Birliği özgürlük hareketinde etkili bir rol oynamıştır

8 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Öğrenci ve Gençlik Birliği'nin 73’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle birliğin Sekreterlik Ofisini ziyaret etti.

Birlik Sekreteri ve Sekreterya üyeleri tarafından karşılanan KDP Başkan Yardımcısı, burada yaptığı konuşmada, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Birlik Sekreteri, yönetim kadrosu ve tüm üyeleri içtenlikle kutladı.

Örgütün üyelerinin her zaman KDP’nin büyük bir gücü ve varlığı olduklarını kanıtladığını belirten Mesrur Barzani, “Bu mücadeleci örgüt, birçok KDP liderinin yetiştiği bir merkez olmuş; Kürdistan halkının özgürlük hareketinde ve halkımızın haklarının savunulmasında etkili bir rol oynamıştır." dedi.

Mesrur Barzani ayrıca, "Günümüzde de Kürdistan Demokrat Öğrenci ve Gençlik Birliği'nin, gençlerimizin yetiştirilmesinde; Kürdistan gençliği ve öğrencileri arasında ulusal bilincin ve vatanseverlik düşüncesinin geliştirilmesinde etkili bir rol oynamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.