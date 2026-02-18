Kürdistan Bölgesi ve ABD'den Peşmerge'nin reform sürecine vurgu

7 saat önce

Peşmerge güçlerinin reformu ve birleştirilmesi sürecini ele almak üzere Kürdistan Bölgesi yetkilileri ile ABD’li askeri ve diplomatik heyet arasında yeni bir görüşme turunun gerçekleştirildiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, Başkanlık bünyesinde ilgili kurum yetkilileri ile ABD heyeti arasında ortak bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ve ABD’nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green’in katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde, Peşmerge güçlerinin reform sürecinin başarıya ulaşmasının önemi vurgulanarak, süreçte atılan son adımlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, reform sürecini hızlandırmak ve karşılaşılan engelleri aşmak için ortak adımların atılması konusunda mutabık kalındığı; taraflar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin genişletilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.