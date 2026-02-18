Joshua Harris: ABD, Başkan Barzani'nin Irak siyasi sürecindeki rolüne saygıyla bakıyor

6 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris arasındaki görüşmede, Washington’un Kürdistan Bölgesi ile stratejik ortaklık arzusu yinelendi.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) Pirmam’da ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris'i kabul etti.

Ülkesinin Irak çerçevesinde Kürdistan Bölgesi’ne olan desteğini vurgulayan Harris, ABD’nin Başkan Barzani’nin 2003’ten günümüze kadar Irak siyasi sürecinde oynadığı role ve gelecekteki rolüne büyük bir saygıyla yaklaştığını ifade etti.

ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile stratejik bir ortaklık arzusunda olduğunu belirten Harris, Washington’un Bağdat ile ilişkilerini daha da geliştirebilmesi için Irak’ın kendi kararlarını bağımsız bir şekilde alabilmesi ve ulusal çıkarlarını diğer tüm çıkarların üzerinde tutması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Barzani ise görüşmede, Irak’ta her zaman hukukun ve anayasanın üstünlüğünü savunduklarını; Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin temelinin "ortaklık, denge ve uyuşum" prensiplerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Irak Hükümetinde bu üç temel ilkenin gözetilmesinin önemine değinen Başkan Barzani, anayasanın tam olarak uygulanması ve bütçe başta olmak üzere çeşitli konularda Kürdistan halkına yönelik yapılan haksız muamelelere son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Barzani ayrıca, Irak’ın kendi egemen kararlarına sahip olması ve komşularıyla dengeli ilişkiler yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Suriye’deki durum ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç de ele alınan diğer başlıklar arasında yer aldı.