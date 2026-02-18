Süreç Komisyonunun nihai raporu oy çokluğuyla kabul edildi

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı nihai rapor, Komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

Süreç Komisyonu, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) 21. toplantısını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında yaptı.

Komisyon üyesi 50 milletvekilinin katıldığı toplantıda, gruplar ve partiler adına yapılan konuşmaların ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı taslak rapor oylamaya sunuldu. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.

Rapor için 47 milletvekili "kabul", 2 milletvekili "ret", bir milletvekili de "çekimser" oy kullandı.

Nihai rapor

Rapor 7 bölümden oluşurken birinci bölümde, Komisyonun çalışmalarıyla ilgili süreç anlatıldı. İkinci bölümünde Komisyonun temel hedefleri üzerinden toplantılardaki tartışmalara yer verilirken, Türk-Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku raporun üçüncü bölümünde aktarıldı. Dördüncü bölümde Komisyonda dinlenenlerin söylemlerinden yapılan analizlerden ortaya çıkan mutabakat alanları, beşinci bölümde PKK'nin kendini feshetmesi ve silah bırakması süreci anlatıldı.

Sürece ilişkin yasal düzenleme ile demokratikleşmeye ilişkin önerilere ise Komisyon raporunun altıncı ve yedinci bölümlerinde yer verildi.