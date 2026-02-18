Lindsey Graham: İran'a karşı İsrail ile koordinasyon sağlamalıyız

5 saat önce

ABD Senatörü Lindsey Graham, Washington'ın kritik bir kararla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Lindsey Graham, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) düzenlenen bir basın toplantısında, ABD yönetiminin iki seçeneği olduğunu (diplomatik ve askeri) ancak askeri bir saldırı konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirtti.

Washington'ın kritik bir kararla karşı karşıya olduğunu belirten Graham, "Gerekli kararlar yakın gelecekte alınacak." sözünü kullandı.

"İran'ın değişmesini istemediğimizi söyleyenlerin yanıldığını" ifade eden Graham, "İran'ın en zayıf döneminde olduğuna ve İran halkının özgürlük özlemlerinin desteklenmesi gerektiğine" inanıyor.

Graham, "Bölgeyi tehdit eden tehlikeleri sona erdirmek için İsrail ile koordinasyon sağlayıp iş birliği yapmalıyız," dedi.