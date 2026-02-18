Wall Street Journal: Suriye Hükümeti Hol Kampı'nı kapatmaya hazırlanıyor

4 saat önce

Suriye Geçiş Hükümeti, on binlerce DAİŞ'linin barındığı Hol Kampı'nı kapatmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, Suriye Hükümetinin ocak ayında kampın kontrolünü Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) devralmasından bu yana durumun kötüleştiği aktarıldı. Son haftalarda binlerce insanın kamptan kaçtığı belirtiliyor.

ABD'nin Orta Doğu Enstitüsü'nün Suriye, Terörizme Karşı Koyma ve Aşırılıkçılık Programı Direktörü Charles Lister, "Hükümet kampın kontrolünü fiilen kaybetmiş durumda." dedi.

Şam yönetimi, durumu kontrol altına almak için bir dizi adım attı, kampta kalan sakinlerin çoğu da, hükümetin daha iyi altyapı ve bakım sağladığını iddia ettiği Halep yakınlarındaki yeni bir kampa taşındı.

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesinden endişe duyan ABD ordusu ise Suriye hapishanelerinden yaklaşık 5700 DAİŞ'li tutukluyu Irak'a nakletmek için büyük bir operasyon başlatmıştı. Bir ABD savunma yetkilisi, operasyonun 13 Şubat 2026 Cuma günü sona erdiğini ve tutukluların kaçma tehdidinin ortadan kalktığını söylemişti.