Pezeşkiyan: Avrupa, ABD ve İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor.” dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) Loristan eyaletinde girişimcilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, “El ele vererek tüm sorunları çözeceğimize inanıyorum. Avrupa, ABD ve soykırımcı İsrail bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamızı istemiyor. Ancak biz bedel ödenmesi gerekiyorsa ödeyerek bunu başaracağız.” diye konuştu.

Kendisine iletilen sorunlarla bizzat ilgileneceğini söyleyen Pezeşkiyan, halka hizmet edebilmek adına çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Köklerini ortadan kaldıramadığımız sürece rantın, yolsuzluğun ve kaçakçılığın önünü geçemeyiz.” uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, ülkedeki mevcut duruma ilişkin olarak şunları söyledi:

"Her gün sorunlarla ve zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu ilahi bir imtihan olabilir, ancak amacımız halkın sorunlarını çözmektir. Ben yönetmeye değil, halka hizmet etmeye geldim."