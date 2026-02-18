Mazlum Abdi: Ramazan ayının yerinden edilenlerin evlerine dönüşü için fırsat olmasını diliyoruz

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Ramazan ayının yerinden edilenlerin evlerine dönüşü için fırsat olmasını diledi.

SDG Genel Komutanı, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) Ramazan ayının başlangıcı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayının başlangıcı sebebiyle İslam dünyasına tebriklerini sunun Abdi, mesajında şunları kaydetti:

"Allah'tan bu ayın rahmet, barış ve istikrar dolu bir ay olmasını diliyoruz. Bu mukaddes ayda şehitleri, yaralıları ve ailelerini hatırlıyoruz. Tüm Suriyeliler arasında birlikte yaşamayı desteklemek ve nefret söylemini reddetmek için yeniden çağrıda bulunuyoruz."

Ramazan ayının yerinden edilenlerin evlerine dönüşü için fırsat olmasını dileyen Mazlum Abdi, "Ramazan mübarek olsun, her yıl sizinle birlikte sağlıkla olsun." dedi.